Cupra представила конкурента Volkswagen ID.3

Марка Cupra представила серійну версію свого електрокара Born. Фактично це варіація на тему Volkswagen ID.3, проте кілька істотно відрізняє іспанська автомобіль від німецького, повідомляє Автомир.

По-перше, в Cupra Born є топова версія з двигуном потужністю 231 к.с., тоді як в Volkswagen ID.3 може бути максимум 204 к.с. Мотор на 204 к.с. в Купры теж є, як і молодший двигун на 150 к.с. У всіх трьох випадках електропривод обертає тільки задні колеса.

Акумуляторів на вибір пропонується три з робочою ємністю 45, 58 або 77 кіловат-годин. Запас ходу варіюється від 310 до 540 кілометрів на одному заряді по циклу WLTP. Це трохи гірше, ніж в ID.3, хоча іспанці стверджують, що поліпшили аеродинаміку в порівнянні з «аналогічним електрокаром Volkswagen». Частково більший запас ходу в ID.3 може пояснюватися тим, що він досягається за топової батареєю і 204-сильним мотором, тоді як в Cupra та ж батарея поєднується тільки з більш потужним 231-сильним двигуном. Але це не пояснює, чому базовий варіант потужністю 150 к.с. з 45-кіловатної батареєю проїжджає на 20 км менше, ніж Volkswagen з таким же набором агрегатів.

В Cupra не розкривають можливостей зарядки, але судячи з усього вони будуть такими ж, як в ID.3. Останній з топової батареєю може заряджатися струмом потужністю до 125 кВт, з середньою батареєю від струму на 100 кВт і тільки 50 кВт з молодшим блоком акумуляторів. У топових версіях процес зарядки від 5% до 80% займає 35 хвилин.

Початок виробництва Cupra Born заплановано на вересень 2021 року.