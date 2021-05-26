Польща запускає вакцинну лотерею

У Польщі голова канцелярії прем'єр-міністра Міхал Дворчик оголосив про запуск лотереї Національної програми вакцинації для всіх осіб, які пройшли вакцинацію, або пройдуть її.

Про це повідомляють міжнародні ЗМІ.

Лотерея стартує з першого липня. У кожного є чотири шанси на виграш.

Серед призів: $273 тис., автомобіль, електричні скутери, електросамокати, страхові ваучери. Крім того, є гарантовані призи — кожен двотисячний вакцинований отримає $136.

Міхал Дворчик додав, що влада планує надати додаткові стимули за допомогою рекламної кампанії, яка покликана спонукати муніципалітети брати участь в конкурсі на найвищий рівень вакцинації.