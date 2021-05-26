Італія заявила про російське втручання у справи країни

Голова ради міністрів Італії Маріо Драгі заявив, що бачить ознаки серйозних спроб російського втручання в справи його країни, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Потрібно посилюватися, особливо в тому, що стосується кібербезпеки. Рівень втручання (з боку РФ) викликає тривогу. Йдеться, як ми недавно могли переконатися, про шпигунство, а також про дії через інтернет", – наводять італійські ЗМІ слова Драгі, сказані за підсумками саміту ЄС.

Лідери країн ЄС, зокрема, обговорили політику щодо РФ і доручили голові європейської дипломатії Жозепу Боррелю підготувати доповідь на цю тему до зустрічі в верхах у червні.