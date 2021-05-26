США поки не планують відкривати кордон для іноземців

Прес-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі заявила, що Сполучені Штати поки будуть зберігати діючі карантинні обмеження, що стосуються міжнародних подорожей в умовах пандемії, повідомляє Укрiнформ.

"Зараз у нас немає спеціальних пропозицій про скасування діючих обмежень на подорожі", - відповіла вона на запитання, чи послідують США прикладу Європи, де вже оголосили про намір відкрити кордони для вакцинованих туристів.

Прес-секретар Білого дому також зазначила, що ці рішення будуть прийматися американською адміністрацією відповідно до рекомендацій експертів і профільних установ.