Нова стратегія Нацбанку: що буде з інфляцією і кредитами

Нацбанк прийняв нову Стратегію, в якій окреслив основні напрямки своєї роботи на найближчі кілька років. Цей документ розрахований на період з 2022 по 2024 рік включно, повідомляє Сьогодні.

НБУ бачить себе "архітектором фінансового сектора" і, по суті, вже зараз диктує правила для цього ринку. Тому за індикаторами, закладеними в Стратегії, можна судити про те, що і як зміниться в банківській сфері в найближчі кілька років. Перелічимо основні нововведення, які можуть торкнутися багатьох українців.

Ціни "приборкають" тільки в наступному році. Можливо

Інфляція знизиться до оптимальних, з точки зору НБУ, 5% тільки в першій половині 2022.

В "інфляційному звіті" за квітень НБУ спрогнозував, що в цьому році найсерйозніші зростання цін очікується в другому кварталі, тобто з квітня по червень включно. Яких значень може досягти інфляція за цей період - в НБУ не повідомляють. Але пишуть, що "вже восени інфляція почне знижуватися і за підсумками 2021 року становитиме 8%".

У Нацбанку планують і наступні 3 роки підтримувати інфляцію на рівні 5% +/- 1%. Тобто будуть намагатися запобігати значним стрибкам цін. При цьому відзначають: у них не вистачає важелів, щоб контролювати інфляцію повністю. Зокрема, через відкритість економіки, монополізації окремих ринків, значною доларизацією економіки, держрегулюванню цін і політичних подій інфляція може бути вищою, і вплинути на це монетарними методами буде неможливо.

Кредити стануть доступнішими

Протягом трьох років обсяг чистих банківських кредитів планується наростити з нинішніх 13,9% від обсягу ВВП до 22%.

Зокрема, передбачається розвивати іпотечне кредитування. Якщо зараз частка іпотечних кредитів становить всього 3,2% від суми всіх банківських кредитів, то до 2024 року він повинен перевищити 10%.

Щоб досягти таких показників, кредити повинні стати доступнішими. Тобто відсотки будуть знижуватися.

Готівки буде менше

Сьогодні в обігу перебувають купюри на суму 558 млрд грн. За даними НБУ, це 12,3% обсягу ВВП. Зокрема, за 2020 рік сума готівки збільшилася на третину. А ось до кінця 2024 року паперових грошей має поменшати. Їх обсяг не перевищуватиме 7,5% ВВП.

Багато готівки проходить через ларьки й невеликі магазинчики, а також через сферу послуг, які поки не зобов'язані видавати покупцям чеки. Влада давно вже мріє фіскалізований більшість роздрібних операцій. Однак ці плани вирішили відкласти у зв'язку з карантином.

В НБУ прогнозують, що до кінця 2024 роки кількість підприємств малого і середнього бізнесу, які приймають безготівкові платежі, зросте з нинішніх 38% до 50%.

Суперечками боржників і кредиторів займеться новий суд - фінансовий

У НБУ вже заявляли про намір домагатися створення спеціалізованого суду, який буде займатися виключно фінансовими суперечками. Як аргумент у регулятора наводили дані про те, що кожне четверте справа з усіх, що розглядаються сьогодні в судах, - це суперечки, пов'язані з фінансовим сектором.

Сьогодні суди перевантажені, справи затягуються, а винесені рішення далеко не завжди виконуються. У Нацбанку розраховують, що разом зі створенням спеціалізованого фінансового суду будуть розроблені й нові механізми контролю за виконанням їх рішень.

До речі, серйозну роботу в найближчі три роки Нацбанк має намір проводити в відношенні "поганих" кредитів. Якщо зараз частка проблемних кредитів у портфелях банків становить 41%, то до 2025 року їх повинно залишитися не більше 10%.

Це означає, що боржників різними методами все-таки змусять повертати "позичені" у банків гроші або розплачуватися своїм майном.