Яка відповідальність чекає за коментар в соцмережах

Голова департаменту кіберполіції Олександр Гринчак оцінив можливість кримінальної відповідальності за коментар в соцмережах. В Україні її поки немає, повідомляє РБК-Україна.

Також він зазначив, що в СБУ є свій відділ по тероризму, якому передають інформацію, якщо бачать якийсь заклик, пов'язаний з тероризмом.

"Якщо це просто перепост або коментар, то кримінальної відповідальності немає", - розповів він.

Він також повідомив, що якщо людина в Facebook "здивує" повідомленням про план здійснити терористичний акт, то його слова вже несуть вагомі наслідки і є склад злочину. Facebook теж за цим стежить і на це реагує, зазначив він.