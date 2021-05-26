Місячне затемнення 26 травня: як уникнути негативного впливу

26 травня о 14: 19 за київським часом відбудеться повне місячне затемнення в Близнюках, яке відкриє коридор затемнень. ﻿Про це розповіла астролог Марина Скаді, повідомляє УНИАН.

Доленосних рішень в цей період краще не приймати. Ключове значення матиме наше сприйняття подій. Негативне ставлення погіршить стан справ, а здатність витягувати з того, що відбувається цінні уроки надасть нові можливості.

У місячне затемнення (повний місяць) потрібно закрити застарілі теми, позбутися блоків, щоб відкрити можливості для реалізації задуманого після кільцевого сонячного затемнення, яке відбудеться 10 червня о 13:42 за київським часом і закриє коридор затемнень.