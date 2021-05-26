У Києві з'явиться автомобільний музей

Про це на своїй першій публічній конференції оголосили в UAC - Українському Автомобільному Клубі. Але це - не єдина їхня ініціатива. У найближчих планах - законопроект про ретро транспорті та його сертифікація у нас в країні, повідомляє Autoconsulting.

UAC - це громадська організація, яка з'явилася ще в 2019 році. Її засновник, натхненник і президент - відомий колекціонер ретро техніки Анатолій Шумський. Але, як повідомив пан Шумський, UAC - це не його автоклуб. Це - громадська організація, в якій він хоче об'єднати всіх, хто захоплюється автомобільної ретро технікою.

Уже сьогодні серед партнерів UAC - і Запорізький "Фаетон", і Дніпропетровська "Машина Часу", і Харківський "Самохід", і Львівський "ЗАЗ Козак", і представники одеського автоклубу, і "Вінтаж Моторс", і американська "1-а піхотна ", і" Авто Класика "Валерія Буслаєва, і найбільший в нашій країні фестиваль ретро автомобілів Old Car Land, і багато інших клубів приватні колекціонери і засновники клубів ретро техніки. До слова, чимало їх представників зібралося в Політехнічному музеї КПУ ім. Сікорського на першу публічну конференцію UAC, яка символічно проходила у Всесвітній День музеїв. Але про символізм - трохи далі.

З 2019 року в UAC направляли зусилля в декількох напрямках. 1) підняти культуру ретро руху; 2) упорядкувати і легалізувати вітчизняне ретро-рух в плані техніки; 3) законодавчо врегулювати поняття ретро транспорту, історичного транспортного засобу, їх реєстрації, експлуатації, розмитнення і обкладення податками, в тому числі і на утримання такої техніки на території України.

В результаті цієї роботи UAC, на початку травня нинішнього року Україну прийняли в FIVA - Міжнародну Федерацію вантажних автомобілів. І тепер UAC є у нас в країні офіційним постійним національним представником FIVA. А це означає, що статус українських колекціонерів підтверджений на міжнародному рівні. І наша країна буде прагнути до європейських стандартів і в своєму ставленні до колекціонерів ретро техніки. Для цього в UAC вже не тільки підготували, але і кілька разів переписували проект відповідного закону про ретро транспорті. Останній його варіант вже узгоджується і обговорюється в різних комітетах Верховної Ради, і свої рекомендації по ньому дали в FIVA. У самий найближчий час робоча версія цього законопроекту буде винесена на розгляд українських колекціонерів ретро техніки.

У найближчих планах UAC - сертифікація ретро техніки. Для цього будуть залучатися вітчизняні експерти. А власники раритетних авто стануть отримувати визнані на міжнародному рівні сертифікати FIVA, що підтверджують автентичність їх ретро техніки. Так звані Історичні Паспорти FIVA.

І, нарешті, про символізм. Анатолій Шумський, в колекції якого понад 150 одиниць ретро техніки, є засновником Українського Військово-історичного музею (УВІМ). Уже не перший рік для цього музею підшукують відповідне приміщення. Адже це буде не звичайний музей, якому крім традиційних залів потрібна велика територія. За задумом Шумського, музей обов'язково повинен бути інтерактивним. Тобто, його експонати - ретро техніка повинні не просто припадати пилом в залах, а бути на ходу. У певні дні ця техніка буде виїжджати, щоб возити відвідувачів, брати участь в історичних реконструкціях, автопробігах, наживо демонструвати роботу різних вузлів і агрегатів.

Щось подібне кореспонденти бачили в європейських автомобільних музеях. У Мюлузе, в музеї Peugeot, в гаражі Renault.

Експозиція Музею буде постійно змінюватися. Адже в ВІМ зможуть демонструвати свою техніку (як військову так і цивільну) всі українські колекціонери, клуби та музеї ретро автомобілів. За словами Анатолія Шумського, у Військово-історичному музеї він хоче втілити кращий досвід автомобільних музеїв Запоріжжя, Дніпропетровська, Харкова та Львова. І за допомогою такого музею об'єднати вітчизняних любителів ретро руху. Крім того, УВІМ повинен працювати на основі державно-приватного партнерства, де 51% належить державі і 49% приватним особам. Адже комерційної організації або приватній особі нереально самостійно орендувати великі території в столиці. Це дуже дорого.

Про приміщенні, де буде розташований Військово-історичний музей Анатолій Шумський вже кілька років веде переговори зі столичною владою. Сьогодні в цьому допомагає офіційний статус UAC і визнання нашого автоклубу в Європі. Зараз під приміщення для УВІМ розглядається будівля медлабораторії ПЗЗ недалеко від стадіону Локомотив в Києві і старе трамвайне ДЕПО.

Кілька (11) експонатів з колекції Шумського представлено в столичному Політехнічному музеї - єдиному в нашій країні державному технічному музеї. До Всесвітнього Дня музеїв Анатолій Шумський подарував Політехнічного музею літак АН-2, який він за свої гроші відреставрував на Київському авіаційному заводі ім. Антонова. Цей новий експонат планують доставити до кінця нинішнього місяця.