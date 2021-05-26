Чим небезпечний гаражний автосервіс

У мережі мільйон історій про те, що комусь у гаражах "зробили" машину дуже добре, причому за смішні гроші. Правда, в цих історіях чомусь замовчують, що якщо "добре зроблену" машину раптом захотіли продати, то при серйозній експертизі часто і густо виявляються або запчастини з розборки, або дешеві аналоги необхідних агрегатів, або кустарне підрихтування-підфарбовування. Про те, що це катастрофічно впливає на ціну, можна і не говорити, повідомляє Обозреватель.

Дехто на собі відчув, що може статися з уживаними пружинами або амортизаторами в непростих умовах експлуатації, а, наприклад, залишений "як цілком ще хороший" стартер або бензонасос може "порадувати" у найбільш невідповідний момент. Є ще один вагомий фактор – сучасні автомобілі стають все складнішими, тож будь-яка "кустарщина" є просто небезпечною.

Автосервіс професійного рівня – це різноманітність можливостей

У багатьох офіційний сервіс асоціюється із необхідністю збереження гарантії. Такі автовласники намагаються розпрощатися з офіційною СТО, як тільки термін гарантії закінчиться. Однак згідно зі статистикою експертів УкрАВТО, багато хто згодом повертається. А повернувшись, вже уважніше прислухаються до порад професіоналів, вивчають цінові пропозиції та готові брати участь у різних сервісних кампаніях.

Що відрізняє офіційний автосервіс професійного рівня – це різноманітність можливостей, якого не може бути у "гаражних" ентузіастів. Наприклад, прайси офіційних СТО не настільки вже й безапеляційні. Так, клієнтові можуть запропонувати два різновиди оригінальних запчастин і витратних матеріалів – одна із максимальним терміном експлуатації, що дорожче, а друга – із дещо меншим ресурсом до наступної заміни, але значно дешевше. Різниця у ціні – до 30%, і клієнт може зробити вибір з урахуванням умов експлуатації свого транспортного засобу. А ще офіційні СТО регулярно проводять різні сервісні кампанії, в яких клієнтові пропонуються приємні ціни, причому знижки можуть сягати 30 – 40%! Зрозуміло, що на встановлені деталі офіційний сервіс обов'язково надає гарантію, і це є серйозним плюсом в очах клієнта.

Виникає питання – як таке можливо? Завдяки лояльній підтримці самих автовиробників, які прагнуть бачити своїх клієнтів щасливими не тільки у момент придбання автівки, але і під час її експлуатації – щодня.

Автосервіс професійного рівня – це різноманітність можливостей

До відчутних переваг офіційного сервісу можна додати "нематеріальний" актив: комфортні умови очікування, увага і турбота персоналу, присмачена декількома порціями ароматної кави. Кожна офіційна СТО обов'язково сертифікується виробником, тому стандарти обслуговування – найвищі. Регламентується усе – від технічних вимог щодо приміщень до набору обладнання та навичок механіків, яким, щоб стати майстрами-діагностами, потрібно вчитися не менше трьох років і скласти серйозний іспит, а потім регулярно підтверджувати свій рівень. І навіть не дивлячись на досвід і знання, вплив людського фактора тут все ж таки мінімальний. Існують багаторазово переперевірені покрокові інструкції, які є обов'язковими для кожного фахівця сервісу. А якщо у нього виникають непередбачувані труднощі, він завжди може скористатися допомогою онлайн на технічних порталах заводу-виробника.

Очевидно, що доступ до таких ресурсів стороннім закритий наглухо. Тож будь-які неофіційні спроби щось "відремонтувати" або дещо "обслужити" виявляються у червоній зоні потенційного ризику, що веде до непередбачуваних наслідків...