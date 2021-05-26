Міністр охорони здоров'я Чехії подав у відставку

Міністр охорони здоров'я Чехії Петер Аренберґер йде у відставку. Замість нього посаду в середу, 26 травня, займе колишній очільник МОЗ Адам Войтех, повідомляє Слово і діло.

“Петер Аренберґер подає у відставку. Новим міністром буде Адам Войтех, який у вересні прийняв рішення залишити пост міністра охорони здоров'я, через що я виказував прикрість, бо це був дуже хороший міністр”, – розповів очільник уряду Андрей Бабіш.

Як відомо, Аренберґер йде через скандал щодо несплати податків. У зв'язку з цим президент Чехії Мілош Земан заявив про готовність звільнити міністра.

Нагадаємо, після Адама Войтеха МОЗ Чехії очолював Ян Блатни, якого менш як два місяці тому змінив на посту Петер Аренберґер.