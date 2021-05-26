Міністр охорони здоров'я Чехії подав у відставку

Міністр охорони здоров'я Чехії подав у відставку
Фото: Pixabay

Міністр охорони здоров'я Чехії Петер Аренберґер йде у відставку. Замість нього посаду в середу, 26 травня, займе колишній очільник МОЗ Адам Войтех, повідомляє Слово і діло.

“Петер Аренберґер подає у відставку. Новим міністром буде Адам Войтех, який у вересні прийняв рішення залишити пост міністра охорони здоров'я, через що я виказував прикрість, бо це був дуже хороший міністр”, – розповів очільник уряду Андрей Бабіш.

Як відомо, Аренберґер йде через скандал щодо несплати податків. У зв'язку з цим президент Чехії Мілош Земан заявив про готовність звільнити міністра.

Нагадаємо, після Адама Войтеха МОЗ Чехії очолював Ян Блатни, якого менш як два місяці тому змінив на посту Петер Аренберґер.

Новини

analytics