Пенсія на банківський рахунок: чи збережеться доставка поштою

З 1 вересня в Україні набуде чинності новий порядок нарахування пенсій. Згідно з постановою Кабміну №277, опублікованому 29 березня, більшості пенсіонерів і одержувачів грошової допомоги виплати будуть переводитися на банківський рахунок в одному з уповноважених для цього банків, повідомляє UBR.

Однак зараз влада не прийшла до консенсусу, чи буде впроваджена новація в затвердженому урядом вигляді - і які категорії громадян будуть переведені на банківське обслуговування з 1 вересня.

Швидше за все, збережеться доставка пенсій поштою в невеликих містах і селах, де відсутня банківська інфраструктура.

Згідно з постановою КМУ, більшість одержувачів повинні будуть або самостійно вибирати фінустанову в одному з уповноважених банків, або, якщо вони цього не зроблять до 1 вересня, їм відкриють рахунок в банку, уповноваженому на розрахунково-касове обслуговування Пенсійного фонду - на сьогодні їм є Ощадбанк.

Отримувати соцвиплати через пошту після 1 вересня зможуть тільки "маломобільні" пенсіонери, а саме:

особи, які досягли 80 років;

інваліди 1 групи;

особи, нездатні до самообслуговування і потребують постійного догляду, що підтверджено висновком лікарсько-консультативної комісії;

одержувачі державної соцдопомоги, що не мають права на пенсію та допомогу по догляду.

При цьому поштовий оператор, який буде уповноважений здійснювати доставку пенсій маломобільним громадянам, буде обраний за окремою процедурою.

Як вказала виконавчий директор Національної асоціації банків України (НАБУ), згідно з постановою КМУ до 1 вересня Пенсійний фонд повинен провести конкурс серед операторів поштового зв'язку на отримання відповідного права.

У підсумку на обслуговування в банки можуть перевести близько 1,7 млн пенсіонерів, зараз отримують пенсії готівкою через "Укрпошту". При цьому, як заявляла міністр соцполітики Марина Лазебна, частина пенсіонерів, що належать до категорії маломобільних (всього їх також 1,7 млн), вже перейшли на обслуговування в банки.

Всього до кінця квітня відповідні рішення прийняли 80 тис. пенсіонерів.

19 травня на дії Міністерства соціальної політики, Пенсійного фонду, а також управлінь соцзахисту, спрямованих на переклад одержувачів допомоги по інвалідності на банківське обслуговування, відреагував директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Їм було прийнято рішення відключити платіжні термінали банків, які розміщені в "Укрпошті".

Смілянський також вважає за потрібне внести зміни до постанови Кабміну, зробивши перехід на банківське обслуговування добровільним, а не обов'язковим. Необхідність цього обумовлена і відсутністю банків, за словами директора "Укрпошти", в 96% населених пунктах України.

Згодна з наявністю цієї проблеми й Олена Коробкова.

"Втім, в оновленому порядку виплат є і "сіра зона" - не цілком ясно, як повинні здійснюватися виплати людям, які живуть в маленьких населених пунктах без банківської інфраструктури, і не входять при цьому в категорію маломобільних громадян. Тому нові зміни порядку виплат цілком вірогідні вже влітку", - вважає Коробкова.

Про те, що в сільській місцевості, де немає банкоматів і банків, Мінсоц буде домовлятися з "Укрпоштою" про доставку пенсій заявила і міністр Лазебна.

Крім цього, прем'єр-міністр Денис Шмигаль 30 квітня висловив переконання, що перехід з готівкового на банківський розрахунок пенсій має бути правом, а не обов'язком одержувачів, а також відбуватися поступово.

Однак пізніше він уточнив, що виплата пенсій готівкою буде припинена там, де "це зручно", і в наступному порядку: спочатку великі міста, потім міста з населенням від 100 тис. осіб.

"Там, де на сьогодні з об'єктивних обставин це неможливо, звичайно, буде "Укрпошта" привозити як оператор, як і привозила до цього часу цю пенсію. Тут ніяких загроз, кризи немає", - пояснив Шмигаль.

Відповідно остаточного рішення про "добровільності" відкриття рахунку для нарахування пенсій поки прийнято не було.

Проте, як зазначає Олена Коробкова, в разі будь-яких змін в порядку виплат пенсіонерам і одержувачам грошової допомоги зобов'язані повідомити про це заздалегідь уповноважені органи - обласні управління Пенсійного фонду і профільні органи місцевої влади.