Трамп заявив, що в США згодні з його версією джерела COVID-19

Колишній президент США Дональд Трамп констатував, що висунута ним свого часу версія про те, що лабораторія в Ухані може бути джерелом виникнення коронавірусу COVID-19, нарешті, стає популярною, повідомляє "Интерфакс".

"Тепер усі згодні, що я мав рацію, коли ще на самому початку називав Ухань джерелом COVID-19. Іноді я називав його "китайським вірусом", - написав Трамп у своєму блозі.

"Для мене від самого початку це було очевидно, але мене сильно критикували, як завжди. Тепер же всі люди кажуть: "Він мав рацію", - додав колишній американський лідер, кажучи про версію щодо "витоку" вірусу з китайської лабораторії.

Цього тижня американська газета The Wall Street Journal з посиланням на дані розвідки США повідомила, що три співробітники Уханьського інституту вірусології (Китай) важко захворіли і звернулися за медичною допомогою ще в листопаді 2019 року.

Радник президента США Енді Славітт у вівторок зазначив на необхідності "дістатися до істини" походження коронавірусу.

"Від Китаю нам потрібен абсолютно транспарентний процес розслідування", - додав він.

Прес-секретар Ради національної безпеки США Емілі Хорн заявила, що у адміністрації президента Джо Байдена як і раніше є "серйозні питання, що стосуються початку пандемії COVID-19, включно з її походженням у КНР".