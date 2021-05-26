Автоугони в Україні: що змінилося за час карантину

Незважаючи на карантин, злодії не сидять вдома - кожен день на вулицях міст України викрадають кілька автомобілів. Benish GPS аналізує статистичні дані спроб викрадення авто (за даними власного Диспетчерського центру), щоб поінформувати автовласників про ситуацію на сьогодні. Власникам Toyota, Mazda, Land Rover і Lexus, як і раніше, треба бути дуже обережними, особливо, якщо мова йде про г. Харьков, повідомляє Autoconsulting.

Що змінилося під час карантину?

1. Прийнято Закон про посилення покарання за викрадення авто

У вересні 2020 року було прийнято Закон «Про внесення змін до статті 289 Кримінального кодексу України щодо протидії незаконному заволодінню транспортним засобом».

Раніше злочинець міг відбутися штрафом, але тепер викрадач несе кримінальну відповідальність за крадіжку авто і йому загрожує позбавлення волі на термін від 3-х до 5-ти років. Незважаючи на це, наприклад, тільки в Києві в січні 2021 вже було викрадено понад 50 автомобілів.

В одному з інтерв'ю засновник співтовариства dtp.kiev.ua Владислав Антонов зазначив, що кількість викрадень знизиться максимум на 10%. Великі кримінальні угруповання, які займаються різними видами незаконної діяльності, будуть переорієнтувати свій "бізнес". А взагалі, посилення кримінальної відповідальності за викрадення транспортного засобу вплине, в основному, на його вартість на чорному ринку, викрадачі будуть більше просити за свою роботу.

Статистика зростання організованих груп і злочинних організацій, причетних до викрадення транспортних засобів від Національної поліції за 2019-2020 і рік. На жаль, ще не маємо більш свіжої статистики.

1. У 2021 році українці стали купувати більше нових авто, це може вплинути на статистику угонів.

В 2021 році непередбачувано «поводиться» ринок нових автомобілів в порівнянні з ситуацією падіння 2020 року, в 2021 році - він виріс на 171%. За 4 місяці 2021 Україні було продано вже більше 31 тис. Нових автомобілів, що на 30,3% вище, ніж в минулому році. Статистика покупок авто на вторинному ринку теж зростає.

Зростання продажів нових авто в квітні 2021

Здавалося б, локдаун, нелегка економічна ситуація в країні, робота громадського транспорту періодично обмежена. Набагато логічніше для споживачів було б купити собі недорогий автомобіль. Однак, як показує статистика, українці все більше в порівнянні з минулими роками, віддають перевагу новим автомобілям, а це значить, що кількість викрадень також може зростати.

Методи роботи викрадачів під час карантину дещо змінилися.

Карантин вплинув на час роботи викрадачів, адже вони стали менш активними вночі і почали робити свою чорну справу саме в бізнес-час, з 8 до 16-00. Однак, на період літніх відпусток 2020 року, втім, як і завжди в ці місяці - традиційно припав пік випадків викрадення. Швидше за все таку тенденцію сезонності викрадень будемо спостерігати і в цьому році.

Зараз найлегший метод заробітку для зловмисників - це викрасти автомобіль і знову перепродати його самому власнику. Якщо це не вдається, тоді ці автомобілі продають по запчастинах або вивозять і продають їх за кордоном.

3. Зростає попит на авто, привезені з Америки.

Як повідомлялось, автомобілі з аукціонів США користуються стабільно високим попитом серед українців. Так можна придбати якісну машину в розширеній комплектації, економлячи до 30-50%. З США привозять хороші іномарки, які більш привабливі таких же моделей в нашій країні. І це не дивно, тому що вони більш доглянуті і дешевше в порівнянні з авто на вітчизняному вторинному ринку. Але, проблема в тому, що американські автомобілі майже не захищені. Зазвичай, власник отримує тільки один ключ, але немає гарантій, що цей ключ не клонували, або не залишили собі - другий, щоб потім можна було ним скористатися. Буває, що зловмисники залишають в авто gps-маяк, по якому можуть легко відстежити місцезнаходження авто, знайти його. Тоді машину можна завести дуже легко її ж ключем і викрасти. Тому новому власнику дійсно необхідно встановити надійну систему автозахисту.

4. В 2021 року Харків лідирує по спробах викрадень

Нагадаємо, що за 1 квартал 2020 року на першому місці по викраденнях авто був Київ - 42.64% від загальної кількості випадків викрадень по країні. На другому - Харків з 8.91%, а на третьому - Київська область з 8.53%.

Але, вже в другому кварталі 2020 року, більшість викрадень стрімко «перемістилися» в р .. Харків і він вирвався в безумовні лідери - 51.4% викрадень, Київ різко спустився на четверте місце.

У 2021 року Харків - вже впевнено лідирує по спробами викрадення автомобілів. Тут власникам автомобілів треба бути більш уважними і задуматися про придбання автосигналізації, або надійної GPS системи автобезпеки.

За власною статистикою спроб угонів по Україні від Benish GPS в другому кварталі 2020 року найбільше автомобілів намагалися викрасти в м.Харкові (у 2020 році понад 50% скарг про викрадення). На другому місці - Черкаси та Умань. У Києві показник склав 9,8% від загальної кількості тривог.

За перший квартал 2021, за даними Диспетчерського центру Benish GPS - спроби викрадення авто відбуваються вдвічі більше в м.Харкові, ніж, наприклад, в тому ж Києві.

Які марки авто викрадають частіше в 2021 році?

За даними Національної поліції в другому кварталі 2020 лідируючі позиції по викраденнях зайняли автомобілі марок: Mazda, Honda, Hyundai, Kia і Lexus. Але саме Toyota все ж залишилася на першому місці.

У першому кварталі 2021 - серед злочинців користуються популярністю все ті ж марки авто: Toyota, Lexus, Hyundai.

Загальна тенденція викрадень в Україні станом на вересень 2020 року. Більш свіжими даними поки - не володіємо.

В середньому, за статистикою МВС, щорічно кількість викрадень в Україні повільно знижується. Зростає рівень розкриття цього виду злочинів, з'являються нові більш ефективні системи автозахисту.

Як зазначила керівник Диспетчерського Центру Benish GPS Катерина Нагорна: «Іноді, якщо злочинці при спробі угону, бачать, що автомобіль знаходиться під охороною супутникової системи захисту, вони просто йдуть, розуміючи, що нічого не зроблять, тому що« розумна »сигналізація заблокує авто» .

Однак, дані 2021 свідчать, що кількість нових автомобілів на дорогах України зростає, тому для злочинців спокуса викрадень також буде рости.