Ціна на газ в Європі повернулася до максимальних рівней

Ціна газу в Європі повернулася до максимальних рівней цього року після того, як призначений додатковий аукціон на газотранспортні потужності України на червень не відбувся, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Ціна газу з поставкою в середу на хабі TTF в Нідерландах зросла до $333 за тисячу кубометрів після 2,5-річного максимуму 17 травня ($342) і мінімуму з початку року 20 травня ($290).

Ситуація на ринку в останні два тижні вказує на кореляцію не тільки з ціною інших значущих індексів енергетичного кошика (нафта, квоти на викиди СО2, ціни СПГ в Азії), а й анонсами/підсумками додаткових аукціонів на потужності на українському напрямку.

У "Газпрому" на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських потужностей в обсязі 40 млрд куб. м - це 109 млн куб. м на добу; 15 млн куб. м заброньовано додатково на регулярному аукціоні 17 травня, тобто всього - 124 млн куб. м на добу.

Як повідомлялося, у вівторок, 25 травня, Оператор ГТС України виставив на місячний аукціон додаткові потужності для транзиту газу з РФ до Європи в обсязі 63,7 млн куб. м на добу. Заявок на ці потужності подано не було.

Аналогічний аукціон вже проходив в кінці квітня - на травень, але тоді російський газовий монополіст АТ "Газпром" (фактично єдиний можливий вантажовідправник по цьому маршруту) також відмовився від бронювання додаткових потужностей.

За словами глави "Оператора ГТС України" Сергія Макогона, "це б дозволило додатково поставити в Європу 2 млрд куб. м в червні, щоб прискорило поповнення газу в європейських ПСГ" , - прокоментував він підсумки аукціону 25 травня.

Співрозмовники на ринку газу також стверджують, що таким чином російський монополіст зацікавлений підтримувати високі ціни на газ в Європі шляхом створення штучного дефіциту газу.

В даний час Європа різко збільшує споживання газу. Глобальні поставки СПГ, а також трубопровідного газу з Росії знаходяться на максимумі, але це не дозволяє поки почати масоване закачування газу в підземні сховища, щоб підготуватися до майбутньої зими.

З початку року середня ціна контракту "на день вперед" на TTF склала вже $250 за тисячу кубометрів.