А ну, назад! Усик сів на велосипед і погнав за Джошуа

Нехай Ентоні Джошуа і Олександр Усик ще не домовилися про бій, його розігрів уже триває повним ходом, повідомляє Сегодня.

Промоутерська компанія Усика опублікувала в Instagram﻿ веселе відео з фільму "Форрест Гамп", на якому тікаючому Форресту "наділи" маску Ентоні Джошуа, а поганим хлопцям, що наздоганяють його на велосипедах з криками "А ну, назад!", додали обличчя Олександра Усика і його менеджера Егіса Клімаса.

При цьому знаменитою фразою – "Біжи, Форресте! Біжи!" – Гампа-Джошуа закликає до втечі промоутер британця Едді Гірн.

Усик наздоганяє Джошуа Відео: Instagram

Бій Усик – Джошуа може відбутися 21 або 28 серпня. За словами Едді Гірна, розглядається проведення поєдинку в Лондоні – на "Вемблі" або на стадіоні "Тоттенгем Готспур Стедіум".