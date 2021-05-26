МАУ відновить прямі рейси з Києва до Варшави

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" з 18 червня відновить польоти за маршрутом Київ-Варшава-Київ, які були припинені у зв'язку з впливом пандемії COVID-19, повідомляє Экономическая правда.

Рейси за цим маршрутом здійснюватимуться по вівторках, п'ятницях і неділях. Ціни стартують від 908 гривень в одну сторону.

У компанії зазначають, що розклад рейсів дозволяє забезпечити стикування з рядом міжнародних та внутрішніх рейсів через Київ.

При цьому при перетині кордонів наразі діють епідеміологічні обмеження.