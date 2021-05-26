Майже 100 тисяч українців повністю вакциновані

В Україні за минулу добу було зроблено 16 387 щеплень від COVID-19. Це більш ніж на 2 тисячі перевищує вчорашній показник, посилаючись на Міністерство охорони здоров'я, повідомляє Кореспондент.

Першу дозу отримали 5 221 особа, 11 166 – були щеплені повторно. У вівторок в країні працювали 282 мобільні бригади та 373 пункти вакцинації.

Кількість зроблених щеплень за добу (перша доза):

Київ – 521;

Вінницька область – 511;

Волинська область – 102;

Дніпропетровська область – 157;

Донецька область – 477;

Житомирська область – 55;

Закарпатська область – 225;

Запорізька область – 199;

Івано-Франківська область – 330;

Київська область – 465;

Кіровоградська область – 63;

Луганська область – 259;

Львівська область – 268;

Миколаївська область – 141;

Одеська область – 432;

Полтавська область – 147;

Рівненська область – 120;

Сумська область – 36;

Тернопільська область – 104;

Харківська область – 254;

Херсонська область – 44;

Хмельницька область – 93;

Черкаська область – 11;

Чернігівська область – 67;

Чернівецька область – 140.

Всього від початку прищеплювальної кампанії в Україні вакцину отримали 987 193 особи. При цьому дві дози отримали – 97 391. Всього зроблено 1 084 582 щеплення.

Станом на 26 травня до листа очікування вакцинації записалися 590 133 особи.