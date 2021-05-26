Майже 100 тисяч українців повністю вакциновані

Майже 100 тисяч українців повністю вакциновані

В Україні за минулу добу було зроблено 16 387 щеплень від COVID-19. Це більш ніж на 2 тисячі перевищує вчорашній показник, посилаючись на Міністерство охорони здоров'я, повідомляє Кореспондент.

Першу дозу отримали 5 221 особа, 11 166 – були щеплені повторно. У вівторок в країні працювали 282 мобільні бригади та 373 пункти вакцинації.

Кількість зроблених щеплень за добу (перша доза):

  • Київ – 521;
  • Вінницька область – 511;
  • Волинська область – 102;
  • Дніпропетровська область – 157;
  • Донецька область – 477;
  • Житомирська область – 55;
  • Закарпатська область – 225;
  • Запорізька область – 199;
  • Івано-Франківська область – 330;
  • Київська область – 465;
  • Кіровоградська область – 63;
  • Луганська область – 259;
  • Львівська область – 268;
  • Миколаївська область – 141;
  • Одеська область – 432;
  • Полтавська область – 147;
  • Рівненська область – 120;
  • Сумська область – 36;
  • Тернопільська область – 104;
  • Харківська область – 254;
  • Херсонська область – 44;
  • Хмельницька область – 93;
  • Черкаська область – 11;
  • Чернігівська область – 67;
  • Чернівецька область – 140.

Всього від початку прищеплювальної кампанії в Україні вакцину отримали 987 193 особи. При цьому дві дози отримали – 97 391. Всього зроблено 1 084 582 щеплення.

Станом на 26 травня до листа очікування вакцинації записалися 590 133 особи.

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