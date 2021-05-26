Майже 100 тисяч українців повністю вакциновані
В Україні за минулу добу було зроблено 16 387 щеплень від COVID-19. Це більш ніж на 2 тисячі перевищує вчорашній показник, посилаючись на Міністерство охорони здоров'я, повідомляє Кореспондент.
Першу дозу отримали 5 221 особа, 11 166 – були щеплені повторно. У вівторок в країні працювали 282 мобільні бригади та 373 пункти вакцинації.
Кількість зроблених щеплень за добу (перша доза):
- Київ – 521;
- Вінницька область – 511;
- Волинська область – 102;
- Дніпропетровська область – 157;
- Донецька область – 477;
- Житомирська область – 55;
- Закарпатська область – 225;
- Запорізька область – 199;
- Івано-Франківська область – 330;
- Київська область – 465;
- Кіровоградська область – 63;
- Луганська область – 259;
- Львівська область – 268;
- Миколаївська область – 141;
- Одеська область – 432;
- Полтавська область – 147;
- Рівненська область – 120;
- Сумська область – 36;
- Тернопільська область – 104;
- Харківська область – 254;
- Херсонська область – 44;
- Хмельницька область – 93;
- Черкаська область – 11;
- Чернігівська область – 67;
- Чернівецька область – 140.
Всього від початку прищеплювальної кампанії в Україні вакцину отримали 987 193 особи. При цьому дві дози отримали – 97 391. Всього зроблено 1 084 582 щеплення.
Станом на 26 травня до листа очікування вакцинації записалися 590 133 особи.