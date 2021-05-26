Найнадійніші б/у кросовери C-класу

Бувший позашляховик або кросовер може бути привабливою покупкою, адже нові ці авто, як правило, досить дорогі. Але якщо SUV схильний до несправностей, його зміст і ремонт будуть дорогими. Колеги з британського видання What Car вже багато років регулярно проводять опитування своїх читачів про надійність їх авто, повідомляє Autoconsulting.

У цьому рейтингу - SUV C-класу, вперше зареєстровані в період з 2000 по 2015 рік. Щоб його скласти, в What Car зробили опитування власників. Їх попросили повідомити, чи мав їх автомобіль несправність протягом попередніх 12 місяців. Якщо так, то до якої з 14 категорій відноситься проблема.

А категорії були такими: кондиціонер, акумулятор, кузов, гальма, двигун, електрична система двигуна, вихлопна система, паливна система, коробка передач, внутрішнє оздоблення, електроніка, супутникова навігація, рульове управління і підвіска.

У What Car також запитали власників, у скільки їм обійшовся ремонт, і скільки часу на нього треба було. На основі отриманої інформації і був складений даний рейтинг надійності. Як завжди, він починається з найменш надійних моделей. Хоча, насправді, вже саме попадання в рейтинг надійності What Car підтверджує, що ця модель SUV зовсім не погана.

На 8-й позиції Volvo XC60 2008-2017 р.в. Рейтинг надійності - 87,5% .Владельци цієї моделі SUV розповіли, що в минулому році 27% їх XC60 мали несправності. Але, найбільш часті проблеми були незначними: це не відноситься до двигуна електрика і кузов. Також були нарікання на проблеми в широкому спектрі систем, включаючи кондиціонер, акумулятор, двигун і його електричні системи, вихлоп, коробку передач, зчеплення і підвіску. Дилери Volvo усували 58% несправностей безкоштовно, а власники, які повинні були платити, стикалися з сумами рахунків від менш 50 до 1000 фунтів стерлінгів. Але тільки 8% ремонту обходилися в суму від 750 до 1000 фунтів стерлінгів. Більше 90% автомобілів все ще можна було експлуатувати, не дивлячись на поломку. А 75% - ремонтувалися за день або менше.

На 7-й позиції Honda CR-V з дизельним мотором 2012-2018 р.в. Рейтинг надійності - 88,9% .CR-V з дизельним двигуном не опинилася настільки ж надійної, як бензинова. Основним приводом для занепокоєння була акумуляторна батарея, за нею слідував невеликий відсоток проблем з кузовом, гальмами, двигуном і електрикою, не пов'язаної з двигуном, вихлопною системою і коробкою передач / зчепленням. Хоча 22% ремонтів було виконано безкоштовно, більшість власників заплатили від 100 до 500 фунтів стерлінгів, а кожен п'ятий мав заплатити більше 1500 фунтів стерлінгів. Більшістю автомобілів можна було керувати, не дивлячись на поломку. Половину відремонтували за день або менше, але все повернулися на дорогу менше ніж за тиждень.

6-а позиція у BMW X3 2010-2018 р.в. Рейтинг надійності - 89,7%. За відгуками власників, трохи більше одного з п'яти (22%) X3 вийшли з ладу. Найбільш частими проблемами є несправності підвіски і двигуна. Були деякі проблеми з гальмами і двигуном, а також - з електрикою, яка не належить до двигуна. Чверть автомобілів були відремонтовані безкоштовно. Більшості власників, яким довелося платити, виклали від 51 до 500 фунтів стерлінгів. 6% власників отримали чеки від 1000 до 1500 фунтів стерлінгів. Дві третини ремонту були виконані в той же день, але 18% автомобілів на ремонт треба було більше тижня.

На 5-й позиції - Audi Q5 дизель 2008-2011 р.в. Рейтинг надійності - 89,8% .Тільки 11% Q5 вийшли з ладу. При цьому, найбільше невдоволення викликали гальма, за якими слідували паливна система і немоторних електрика. Половина ремонту була зроблена безкоштовно, але ті, які не були сплачені Audi або її дилерами, коштували від 501 до 1000 фунтів стерлінгів. Тільки 50% автомобілів все ще можна було експлуатувати після поломки. 75% були відремонтовані менш ніж за тиждень.

4-е місце у Mazda CX-5 2012-2017 р.в. Рейтинг надійності - 91,5% .Тільки 12% CX-5 мали несправність. Проблеми були рівномірно розподілені між акумулятором, гальмами, двигуном, електрикою, яка не належить до двигуна, і підвіскою. Кожну п'яту машину відремонтували безкоштовно. Але 40% власників заплатили від 201 до 300 фунтів стерлінгів, а решта 40% - заплатили 1000 фунтів стерлінгів або більше. Після поломки, всі машини залишалися придатними для експлуатації, а дві третини - повернулися на дороги менш ніж за тиждень.

3-тя позиція у Toyota RAV4 2006-2012 р.в. Рейтинг надійності - 95,7% .Хоча самим ранніх зразків цієї моделі RAV4 вже 15 років, тільки 10% автомобілів вийшли з ладу. Причому, єдиними проблемними місцями були акумулятор і підвіска. Половину машин з поломками, все ще можна було водити. Більшість проблем було усунуто за день або менше. Кожен п'ятий ремонт був безкоштовним, а власники, які повинні були платити, виклали від 101 до 1500 фунтів стерлінгів.

1-е місце поділили між собою Honda CR-V з бензиновим мотором 2012-2018 р.в. і Toyota RAV4 2013-2019 р.в. Обидва цих SUV отримали рейтинг надійності 100%.

Honda CR-V з бензиновим мотором 2012-2018 р.в. Рейтинг надійності - 100% .Предидущее покоління цього SUV Honda - один з найнадійніших автомобілів на дорогах. Навіть не дивлячись на те, що найбільш раннім екземплярів вже майже дев'ять років. Власники повідомили, що жоден з них CR-V не вийшов з ладу в минулому році, що дає моделі оцінку в 100% надійності.

Toyota RAV4 2013-2019 р.в. Рейтинг надійності - 100% .Toyota має заслужену репутацію надійного виробника, і модель, яка краще за всіх цю репутацію підтверджує - це RAV4 попереднього покоління. У тому числі і в гібридної версії. Жоден власник не повідомила про несправності в цій моделі за попередні 12 місяців.

Серед старих SUV, покупки яких краще уникати, What Car називає Land Rover Discovery Sport з 2014 р.в. по теперішній час. І це при тому, що видання What Car - взагалі-то британське. Але ось такими виявилися результати опитування власників авто.