В Індії через потужний циклон закрили аеропорт

Потужний циклон зруйнував десятки тисяч глиняних будинків на сході Індії, тим самим змусивши закрити найбільш завантажений регіональний аеропорт в Калькутті. Це вже друга подібна подія за тиждень.

Про це повідомляють міжнародні ЗМІ.

Головний міністр Західної Бенгалії Мамата Банерджі повідомила журналістам, що в штаті було пошкоджено близько 20 тис. глиняних будинків і тимчасових притулків.

Джерело: Reuters

Державний аеропорт Калькутти був екстрено закритий для польотів до вечора середи. ВМС Індії заявили, що військово-морська база веде спостереження за розташованими в цьому районі судами і готова до рятувальних операцій.

Джерело: Reuters

Нагадаємо, що, у зв'язку з хвилею вірусних інфекцій в Індії, підготовка до сезонних штормів була ускладнена.

Джерело: Reuters