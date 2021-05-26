В Італії затримали 3 осіб через обрив кабіни підйомника

В Італії заарештували трьох осіб з компанії-оператора канатної дороги після аварії, внаслідок якої загинули 14 пасажирів, повідомляє Европейская правда.

З 15 пасажирів, тринадцять людей загинули на місці, включно з дворічною дитиною. Пізніше у лікарні в Турині померла 9-річна дитина. Вижив єдиний пасажир - 5-річний хлопчик, він перебуває у лікарні у стабільному стані.

Як стало відомо з попередніх висновків розслідування, причиною трагедії став обрив буксуючого тросу, який тягнув кабіну вперед. У такому випадку мала спрацювати система автоматичного гальмування кабіни. Щонайменш один з двох елементів системи виявився заблокованим. Що стало причиною обриву тросу, наразі невідомо.

26 квітня прокуратура повідомила про арешт директора компанії-оператора канатної дороги Ferrovie del Mottarone, інженера та керівника оперативного відділу.

За словами прокурора Олімпії Боссі, їх підозрюють у свідомій недбалості, оскільки запобіжна гальмівна система кабіни була відімкнена ще з 26 квітня - через те, що в активованому режимі періодично створювала проблеми з рухом кабіни.