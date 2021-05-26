Hyundai представила новий Ioniq 5 2022 року
Компанія Hyundai представила електричний кросовер Ioniq 5 2022 року в американській специфікації. Він отримав привабливий стиль, передові технології та можливості зарядки, повідомляє Обозреватель.
Автомобіль надійде у продаж у США вже цієї осені, як перший електромобіль Hyundai, який базується на новій платформі E-GMP – тій самій, яка буде в основі нової Kia EV6.
Нова основа дала електрокару передову подвійну електричну архітектуру на 400 В/800 В. Це означає, що новий Ioniq 5 сумісний із швидкими зарядними пристроями постійного струму потужністю 350 кВт, що дозволяє йому заряджатися від 10 до 80 відсотків всього за 18 хвилин. Це швидше, ніж у будь-якого з його конкурентів.
Зі стандартним бортовим зарядним пристроєм потужністю 10,9 кВт, повний заряд можна отримати за 6 годин 43 хвилини із зарядкою другого рівня. Крім того, кожен власник кросовера отримає необмежені 30-хвилинні сеанси, які діятимуть протягом двох років у мережі зарядки Electrify America.
Клієнти в США зможуть вибрати між двома варіантами моделі, обидва з яких використовують акумулятор 77,4 кВт-год. Ioniq 5 початкового рівня живиться від встановленого ззаду двигуна потужністю 225 к.с. Hyundai заявляє, що його максимальна дальність руху складає 482 км.
Також доступна двомоторна версія з повним приводом і комбінованою потужністю 320 к.с. Ця версія зможе розігнатися від 0 до 97 км/год менш ніж за 5 секунд, тоді як дальність руху буде змінюватися, залежно від того, яку комплектацію обрати: на 439 або 392 км.
Усі варіанти американської специфікації Ioniq 5 поставляються з обмеженою максимальною швидкістю 185 км/год і можуть буксирувати до 680 кілограм.
Ще однією особливістю автомобіля є функція Vehicle-to-Load (V2L), яка дозволяє заряджати електричні пристрої, такі як ноутбуки, кемпінгове обладнання, електричні скутери та велосипеди, використовуючи енергію від акумулятора автомобіля. Новий Ioniq 5 може вивантажити 1,9 кВт пікової потужності через стандартну розетку 120 В. Також у нього є друга розетка, встановлена під заднім сидінням.
Електромобіль має дуже довгу колісну базу 2999 мм, яка навіть довша за Palisade майже на 101 мм. Водночас електричний кросовер на 355 мм коротший за трирядний позашляховик.
Hyundai у повній мірі скористався можливостями нової архітектури E-GMP, зробивши більшим салон. Вони додали можливість заднім сидінням ковзати вперед на 134 мм, а центральну консоль "Universal Island" можна рухати вперед-назад на 139 мм.
Водійське сидіння має підніжку для ніг знизу і може відкинутися "на оптимальний кут для відчуття невагомості". Скляний дах складається з однієї панелі, щоб салон здавався більш відкритим.
Hyundai Ioniq 5 2022 року – це перший автомобіль бренду, який оснащений heads-up дисплеєм із доповненою реальністю та екологічно чистими матеріалами в інтер’єрі. Подвійний 12-дюймовий цифровий кокпіт включає в себе приладову панель та інформаційно-розважальну систему, яка оснащена Android Auto, Apple CarPlay та може визначати картографічний радіус подорожі в реальному часі на основі поточного стану заряду.