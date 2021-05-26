Hyundai представила новий Ioniq 5 2022 року

Компанія Hyundai представила електричний кросовер Ioniq 5 2022 року в американській специфікації. Він отримав привабливий стиль, передові технології та можливості зарядки, повідомляє Обозреватель.

Автомобіль надійде у продаж у США вже цієї осені, як перший електромобіль Hyundai, який базується на новій платформі E-GMP – тій самій, яка буде в основі нової Kia EV6.

Нова основа дала електрокару передову подвійну електричну архітектуру на 400 В/800 В. Це означає, що новий Ioniq 5 сумісний із швидкими зарядними пристроями постійного струму потужністю 350 кВт, що дозволяє йому заряджатися від 10 до 80 відсотків всього за 18 хвилин. Це швидше, ніж у будь-якого з його конкурентів.

Hyundai Ioniq 5 можна зарядити від 10 до 80% за 18 хвилин. Джерело: Hyundai

Зі стандартним бортовим зарядним пристроєм потужністю 10,9 кВт, повний заряд можна отримати за 6 годин 43 хвилини із зарядкою другого рівня. Крім того, кожен власник кросовера отримає необмежені 30-хвилинні сеанси, які діятимуть протягом двох років у мережі зарядки Electrify America.

Клієнти в США зможуть вибрати між двома варіантами моделі, обидва з яких використовують акумулятор 77,4 кВт-год. Ioniq 5 початкового рівня живиться від встановленого ззаду двигуна потужністю 225 к.с. Hyundai заявляє, що його максимальна дальність руху складає 482 км.

Салон електрокара. Джерело: Hyundai

Також доступна двомоторна версія з повним приводом і комбінованою потужністю 320 к.с. Ця версія зможе розігнатися від 0 до 97 км/год менш ніж за 5 секунд, тоді як дальність руху буде змінюватися, залежно від того, яку комплектацію обрати: на 439 або 392 км.

Усі варіанти американської специфікації Ioniq 5 поставляються з обмеженою максимальною швидкістю 185 км/год і можуть буксирувати до 680 кілограм.

Ще однією особливістю автомобіля є функція Vehicle-to-Load (V2L), яка дозволяє заряджати електричні пристрої, такі як ноутбуки, кемпінгове обладнання, електричні скутери та велосипеди, використовуючи енергію від акумулятора автомобіля. Новий Ioniq 5 може вивантажити 1,9 кВт пікової потужності через стандартну розетку 120 В. Також у нього є друга розетка, встановлена ​​під заднім сидінням.

Від кросовера можна заряджати техніку. Джерело: Hyundai

Електромобіль має дуже довгу колісну базу 2999 мм, яка навіть довша за Palisade майже на 101 мм. Водночас електричний кросовер на 355 мм коротший за трирядний позашляховик.

Hyundai у повній мірі скористався можливостями нової архітектури E-GMP, зробивши більшим салон. Вони додали можливість заднім сидінням ковзати вперед на 134 мм, а центральну консоль "Universal Island" можна рухати вперед-назад на 139 мм.

Водійське сидіння можна відкидати назад. Джерело: Hyundai

Водійське сидіння має підніжку для ніг знизу і може відкинутися "на оптимальний кут для відчуття невагомості". Скляний дах складається з однієї панелі, щоб салон здавався більш відкритим.

Hyundai Ioniq 5 2022 року – це перший автомобіль бренду, який оснащений heads-up дисплеєм із доповненою реальністю та екологічно чистими матеріалами в інтер’єрі. Подвійний 12-дюймовий цифровий кокпіт включає в себе приладову панель та інформаційно-розважальну систему, яка оснащена Android Auto, Apple CarPlay та може визначати картографічний радіус подорожі в реальному часі на основі поточного стану заряду.