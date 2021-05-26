В Україну прибула нова партія вакцини Pfizer

Вранці 26 травня в Україну прибула партія вакцини від коронавірусу компанії Pfizer. Це перша поставка вакцини Pfizer, яка була придбана за рахунок державного бюджету, повідомляє РБК-Україна.

Літак з партією вакцини Pfizer прибув до міжнародного аеропорту "Київ". Тепер вакцина повинна пройти розмитнення, після чого її відправлять на склад, а вже звідти розвезуть по регіонах України.

Що відомо про вакцину Pfizer

Вакцина від Pfizer / BioNTech - це мРНК-вакцина. Механізм дії цієї вакцини полягає в тому, що вона після введення вчить клітини виробляти білок, який запускає імунну реакцію в разі зараження коронавірусів.

Вакцина Pfizer потрапила в список для екстреного використання ВООЗ і дозволена для екстреного використання в США, Великобританії, Канаді і ЄС. У США і Канаді цією вакциною вже прищеплюють навіть дітей у віці від 12 років.

Нагадаємо, до цього в Україні надійшли дві партії вакцини Pfizer, але через глобальний механізм COVAX. В рамках цього механізму країни безкоштовно отримують вакцини від різних виробників.