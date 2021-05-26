Україна може легалізувати криптовалюту

Голова департаменту кіберполіції Олександр Гринчак заявив, що в Україні заговорили про можливість легалізації криптовалюти. На території країни ситуація з "майнерами" взагалі ніяк не регулюється, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, починаючи від вбивств, вимагань, незаконних заволодінь і закінчуючи наркотиками, всі ці злодіяння можна пов'язати з криптовалютою. Хіба що крім незаконного використання торгових знаків і порушення авторських прав.