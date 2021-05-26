Проти "Реала", "Барселони" і "Ювентуса" порушено справу

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) опублікував чергове повідомлення щодо розслідування участі трьох топ-клубів Європи в так званій Суперлізі. Про це інформує офіційний сайт організації, повідомляє Телеграф.

За інформацією джерела, УЄФА провів інспекцію, за результатами якої порушив справу проти "Реала", "Ювентуса" і "Барселони". Мабуть, ці клуби будуть піддані додатковим санкціям з боку головного футбольного органу Європи.

"Після розслідування, проведеного інспекторами УЄФА з етики та дисципліни в зв'язку з проектом так званої" Суперліги ", проти" Реала "," Барселони "і Ювентуса було порушено дисциплінарне провадження за можливе порушення правової бази УЄФА. Додаткова інформація буде надана в належний час" , - свідчить повідомлення від прес-служби УЄФА.

Раніше повідомлялося, що УЄФА представив новий єврокубок - Лігу конференцій.

Нагадуємо, що в ніч на 19 квітня 2021 року 12 топ-клубів Європи оголосили про створення Європейської Суперліги. Під тиском громадськості даний проект був припинений, а команди масово почали покидати турнір. У підсумку офіційно поки не вийшли з Суперліги три клуби - "Реал", "Ювентус" і "Барселона". Даним командам навіть загрожують баном на єврокубки.