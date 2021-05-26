Держборг Білорусі обвалився

Вартість суверенних єврооблігацій Білорусі обвалилась до рівня осені 2020 року на тлі вимушеної посадки літака Ryanair в Мінську і затримання екс-головного редактору Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, повідомляє РБК.

Інвестори чекають нових санкцій, а фінансова залежність Білорусі від Росії зростає.

Випуск доларових облігацій Білорусі з погашенням в 2031 році знизився в ціні 24 травня на 2,7 процентного пункту. Сильніше за всіх подешевшав випуск з погашенням в 2027 році (мінус 2,9 процентних пункту). Схожу динаміку показують і інші випуски Білорусі.

Десятирічні облігації Білорусі знизилися до 90,94 відсотка від номіналу. Останній раз вони торгувалися на такому рівні у вересні 2020 року, коли в країні проходили масові протести.

Зовнішній держборг країни на 1 квітня становив 18,1 мільярда доларів. Експерти відзначають, що тепер Мінськ зможе розраховувати тільки на допомогу Росії по лінії міждержавних кредитів або ринкових запозичень в рублях. Однак в даний час кошти від залучення позик на російському ринку становлять невелику частину від білоруського зовнішнього боргу.