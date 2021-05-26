Вартість 10 провідних криптовалюта знизилася

Загальний обсяг торгів протягом доби збільшився на цьому тижні. Загалом, обсяг торгів за добу збільшився на 7,52% у порівнянні з аналогічним періодом минулого тижня.

За цей тиждень 54 зі 100 найбільших проектів збільшились за 24 години за обсягом торгів, очолювані UST із щотижневим збільшенням на 420,86%.

Обсяг 24-годинної торгівлі знизився у 46 проектів, у 26 проектів обсяг 24-годинної торгівлі знизився більш ніж на 20%, в той час, як 11 проектів впали більш ніж на 50%, на чолі з ONE зі зниженням на -77,07%.

Ринкова вартість 10 найкращих крипто﻿валют знизилася, розподіл ринкової частки залишався стабільним.

23 травня 2021 року загальна ринкова капіталізація 10 найкращих криптовалют становила 1382,9 мільярда доларів США, зменшившись на 34,41% у порівнянні з минулим тижнем, склавши 81,48% від загальної ринкової капіталізації криптовалют, збільшившись на 0,03% у порівнянні з минулим тижнем.

Частка ринкової вартості проекту TOP10 в основному стабільна. Домінування BTC становило 45,56%, збільшившись на 4,18% у порівнянні з минулим тижнем. ﻿

Щотижнева інвестиційна діяльність

На цьому тижні в блокчейн-індустрії відбулося 2 інвестиційні заходи: Hashtagger отримав 0,25 мільйона доларів інвестицій на насіння від NGC, CMS, Liquefy Labs, Coinbase Foundation Tezos Foundation тощо.