В Україні впав рівень смертності від COVID-19
Вчені Національної академії наук заявили, що рівень смертності від коронавірусу в Україні впав удвічі від пікових значень в квітні, ситуація продовжить поліпшуватися, повідомляє Кореспондент.
За даними вчених, на минулому тижні середня кількість нових випадків COVID зменшилася до 3767 осіб в день.
"Згідно з прогнозними розрахунками, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 3442 протягом тижня 26 травня - 1 червня 2021 року і 2914 - протягом тижня 2-8 червня 2021 року", - йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що в Україні зменшилася кількість летальних випадків коронавірусу - більш ніж удвічі в порівнянні з піковими значеннями початку квітня.
При цьому в березні загальна кількість померлих збільшилася на 16,6 тисячі в порівнянні з попереднім роком.
"У березні 2021 було на 12,9 тисячі померлих від усіх причин більше, ніж в середньому в березні 2015-2019 років, і на 16,6 тисячі більше, ніж у березні 2020 року. Кількість смертей при COVID-19 в березні 2021 дорівнювало 7,7 тисячі", - повідомили в НАН.