В Україні впав рівень смертності від COVID-19

Вчені Національної академії наук заявили, що рівень смертності від коронавірусу в Україні впав удвічі від пікових значень в квітні, ситуація продовжить поліпшуватися, повідомляє Кореспондент.

За даними вчених, на минулому тижні середня кількість нових випадків COVID зменшилася до 3767 осіб в день.

"Згідно з прогнозними розрахунками, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 3442 протягом тижня 26 травня - 1 червня 2021 року і 2914 - протягом тижня 2-8 червня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що в Україні зменшилася кількість летальних випадків коронавірусу - більш ніж удвічі в порівнянні з піковими значеннями початку квітня.

При цьому в березні загальна кількість померлих збільшилася на 16,6 тисячі в порівнянні з попереднім роком.