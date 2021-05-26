У США розбився пожежний вертоліт: на борту були 4 людини

Під час навчань в центральній Флориді розбився пожежний вертоліт Sikorsky UH-60. За попередніми даними, всі члени екіпажу – 4 людини – загинули, повідомляють американські ЗМІ.

Влада штату заявили, що літальний апарат зазнав аварії приблизно о 16:00 недалеко від аеропорту Лісбург.

Відомо, що гвинтокрил впав в одне з флоридських боліт. Рятувальники підтвердили загибель одного з членів екіпажу і продовжують шукати тіла інших.

Пожежу, що виникла через катастрофу, оперативно погасили. Причину та передумови аварії вивчають правоохоронці.