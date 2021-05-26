Марина Боржемська похвалилася фігурою і модними образами

Екс-дружина українського боксера В'ячеслава Узєлкова-Марина Боржемська відомий тренер в Україні і неймовірно красива жінка з розкішними формами, повідомляє Clutch.

У свої 41 рік, мати двох дітей володіє ідеальною фігурою і є прикладом для багатьох жінок. Після розлучення Марина веде активну діяльність в мережі і часто ділиться з шанувальниками фотографіями з особистого життя.

Так, днями Марина Боржемська наочно продемонструвала свою розкішну фігуру і опублікувала знімки в стильному чорному купальнику, які були зроблені під час відпочинку.

Марина показала фото і в яскравому бікіні з оригінальним пляжним халатом.