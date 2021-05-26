Білорусь скасували польоти до України до 25 серпня

Білоруська авіакомпанія "Білавіа" скасувала всі рейси в Україну до 25 серпня 2021 року. Про це, посилаючись на сайт авіакомпанії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У зв'язку з забороною влади України на виконання рейсів "Білавіа" авіакомпанія змушена скасувати польоти до/з Києва, Львова, Одеси та Харкова з 26 травня по 25 серпня 2021 року", – повідомили в "Білавіа".

Крім того, 25 травня також було скасовано нічні рейси: B2 847 до Києва (час вильоту 22:40) і B2 833 до Одеси (час вильоту 23:40).

"Пасажири, в яких були придбані квитки на зазначені дати, зможуть повернути їхню повну вартість без штрафів або змінити дату вильоту впродовж терміну дії авіаквитка. Звертатися з цих питань необхідно в місця придбання авіаквитків", – наголосили в авіакомпанії.

Термін дії квитків, згідно з інформацією "Білавіа", становить 1 рік з моменту придбання для повністю невикористаних квитків, 1 рік з моменту початку польоту для частково використаних квитків.