У ЄІБ озвучили суму, яку Україна отримає на розвиток інфраструктури

Європейський інвестиційний банк і Міністерство розвитку громад і територій підписали грантову угоду на суму 7 млн євро, які будуть спрямовані на підготовку та впровадження програми відновлення в Україні, повідомляє УНІАН.

За рахунок даної програми буде профінансовано кілька сотень малих і середніх проектів на муніципальному рівні.

"Йдеться про відновлення соціальної інфраструктури, поліпшення комунальних послуг, ремонт пошкоджених адміністративних будівель і ключової соціальної інфраструктури (включаючи лікарні, школи, дитячі садки, спортивні об'єкти)" , - сказано в повідомленні.

Очікується, що реалізація проектів у рамках програми принесе користь для понад 13 мільйонів жителів України, а також простимулює регіональний розвиток і швидке економічне зростання в державі.

У Міністерстві додали, що грант надається в рамках інвестиційної платформи сусідства ЄС (NIP).