Кабмін запропонує підняти виплати при народженні дитини до 50 тисяч гривень

Кабмін запропонує підняти виплати при народженні дитини до 50 тисяч гривень

Кабінет міністрів планує схвалити проект закону "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" щодо збільшення розміру виплат при народженні дитини. Уперше з 2014 року пропонується збільшити суму та встановити щорічну індексацію, повідомляє РБК-Україна.

Проект документу міститься у порядку денному до засідання уряду 26 травня.

Проектом передбачається підвищення виплат з бюджету при народженні дитини із 1 січня 2022 року до 50 тисяч гривень. Виплата допомоги проводитиметься одноразово у розмірі 25% загального розміру, решта суми виплачуватиметься протягом наступних 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом міністрів.

Крім того, із 1 березня 2023 і в подальшому щороку з 1 січня передбачається збільшення розміру виплат при народженні дитини на прогнозний показник зростання індексу споживчих цін (грудень порівняно з груднем попереднього року).

"Збільшиться також розмір допомоги при усиновленні дитини, оскільки допомога при усиновленні дитини надається у розмірі, встановленому для виплати допомоги при народженні дитини", - йдеться в пояснювальній записці до проекту.

Зараз розмір допомоги становить 41 280 гривень, з яких 10 320 гривень виплачуються одразу, а решта - протягом наступних 36 місяців.

Відзначимо, розмір допомоги при народженні дитини у сумі 41 280 гривень не змінювався з 2014 року.

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