Уже 6 областей майже відповідають "зеленій" зоні карантину

В Україні вже шість регіонів частково відповідають показникам "зеленої" зони карантину. У цей список додалася Одеська область. Про це, посилаючись на дані Міністерства охорони здоров'я, повідомляє РБК-Україна.

Так, в Одеській області коефіцієнт виявлення випадків інфікування знизився до 4,9%.

Також за цим показником "зеленій" зоні відповідає Вінницька область – 4,4%. Ще чотири регіони відповідають цій зоні по відсотку від епідемічного порогу – Київ (34,4%), Закарпатська (46,5%), Полтавська (47,2%) і Хмельницька (49,2%) області.

Відзначимо, усі регіони України знаходяться в "жовтій" зоні карантину – ніде не перевищено жоден показник по COVID-19.

Вся Україна може перейти до "зеленої" зони, якщо на території не менше 13 регіонів захворюваність на грип та ГРВІ буде становити менш як 50 відсотків від епідемічного порогу, а коефіцієнт виявлення випадків інфікування – менше ніж 5 відсотків. "Зелена" зона дозволяє пом'якшити карантинні обмеження.