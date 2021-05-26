Українська співачка MamaRika повідомила про вагітність

Популярна українська співачка MamaRika (Анастасія Кочетова) та її чоловік, актор і комік Сергій Середа очікують на дитину. Пара стане батьками вперше, повідомляє Обозреватель.

Радісною новиною поділилася сама артистка на особистій сторінці в Instagram. Вона опублікувала фото, на якому позувала з кругленьким животом в обіймах чоловіка.

"Зовсім скоро нас буде троє, і Мамка офіційно стане мамою" , – написала співачка.

Анастасія Кочетова і Сергій Середа очікують первістка. Джерело: Instagram mamarika_official

Шанувальники в коментарях до публікації почали активно вітати пару з очікуванням первістка. Користувачі зазначили, що дуже раді за Анастасію та Сергія.