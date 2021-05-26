У Росії створюють легкий винищувач п'ятого покоління

Компанія "Сухой" розробляє перший в Росії легкий багатоцільовий винищувач п'ятого покоління з одним двигуном, розповіло джерело в авіабудівній галузі, повідомляє РИА Новости.

"При створенні літака планується широко використовувати зачепив, напрацьований в рамках створення Су-57, в тому числі новітній двигун" виріб 30 ", радіопоглинаючі покриття, бортове радіоелектронне обладнання, комплекс озброєння", - повідомив він.

До сих пір всі винищувачі російського виробництва, включаючи найсучасніший Су-57, оснащували двома двигунами.

За словами джерела, новий літак повинен мати злітну масу не більше 18 тонн, його максимальна швидкість буде перевищувати два Маха, а показник тяговооруженности (співвідношення маси і тяги двигуна) складе не менше одиниці. При цьому він буде відрізнятися зниженою радіолокаційної помітністю, надманеврений і укороченим зльотом за рахунок відхиляється вектора тяги двигуна.

"Компонувально винищувач буде мати один підфюзеляжний багаторежимний повітрозабірник, як це реалізовано на багатьох сучасних однодвигунних літаках", - додав співрозмовник агентства.

Він уточнив, що на етапі створення дослідно-експериментальної машини може використовуватися вже відпрацьований на іноземних винищувачах двигун Ал-31ФН серій 3 і 4.

Однодвигательний винищувачі широко застосовуються в світі. Найвідоміші з них - американські F-16 і F-35, шведський JAS-39 GRIPEN і китайський J-10. Наявність тільки одного двигуна істотно знижує вартість і трудомісткість виробництва, а також спрощує експлуатацію і обслуговування літака. Однак один двигун знижує надійність і живучість винищувачів, обмежує максимальну бойове навантаження, що звужує їх бойовий потенціал.