Кабмін запропонує РНБО заборонити в'їзд 11 російським артистам

Кабінет Міністрів України має намір запропонувати Раді національної безпеки і оборони (РНБО) впровадити на три роки санкції стосовно 11 російських акторів і артистів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідний проєкт рішення оприлюднено на порядку денному засідання уряду на середу.

Зокрема, Кабмін має намір винести на розгляд РНБО пропозицію про впровадження на три роки персональних санкцій у вигляді відмови в наданні віз і застосуванні інших заборон на в'їзд на територію України для 11 російських діячів культури, які демонстрували спеціальне порушення встановленого порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму, а також організовували там концерти й інші публічні заходи.

Зокрема, до переліку потрапили російські актори театру і кіно Володимир Вдовиченков, Жанна Еппле, Ольга Кабо, Дмитро Орлов, Олександр Петров, Євген Пронін, Євген Стичкін, Павло Трубінер, Олексій Чадов, а також співаки Анастасія Сланевська (творчий псевдонім "Слава") і Ярослав Сумишевський.