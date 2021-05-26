У Мінрегіоні пообіцяли знизити вартість комуналки
Міністерство розвитку громад і територій презентувало законопроект "Про створення умов для впровадження комплексної термомодернізації будівель". За словами глави міністерства Олексія Чернишова, головна мета законопроекту - поліпшити регулювання в сфері енергоефективності, повідомляє UBR.
"Зокрема, масштабна термомодернізація напрямку впливатиме на розмір платіжки. Це важливо. Адже завдяки заходам з енергоефективності в будівлях відбувається значна економія енергоресурсів", - зазначив міністр.
Чернишов додав, що комплексний розвиток сфери енергоефективності є одним з рушіїв економічного зростання країни.
Представленим законопроектом, зокрема, передбачено внесення змін до Законів України "Про енергетичну ефективність будівель", "Про Фонд енергоефективності" і деякі інші закони, спрямовані на:
- адаптацію механізму надання державної підтримки до потреб співвласників житлових будинків;
- створення можливості для поступової реалізації проектів глибокої термомодернізації (з використанням чітких критеріїв результатів в частині показників енергетичної ефективності);
- введення системного підходу у формуванні та реалізації політики з підвищення енергоефективності будівель в Україні;
- широкомасштабне впровадження ефективних інструментів щодо скорочення споживання енергії в громадських будівлях;
- створення джерела даних про кількість, характеристики і обсяги споживання будівель в Україні.