У Мінрегіоні пообіцяли знизити вартість комуналки

Міністерство розвитку громад і територій презентувало законопроект "Про створення умов для впровадження комплексної термомодернізації будівель". За словами глави міністерства Олексія Чернишова, головна мета законопроекту - поліпшити регулювання в сфері енергоефективності, повідомляє UBR.

"Зокрема, масштабна термомодернізація напрямку впливатиме на розмір платіжки. Це важливо. Адже завдяки заходам з енергоефективності в будівлях відбувається значна економія енергоресурсів", - зазначив міністр.

Чернишов додав, що комплексний розвиток сфери енергоефективності є одним з рушіїв економічного зростання країни.

Представленим законопроектом, зокрема, передбачено внесення змін до Законів України "Про енергетичну ефективність будівель", "Про Фонд енергоефективності" і деякі інші закони, спрямовані на: