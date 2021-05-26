МОЗ повідомило, для кого призначена отримана партія Pfizer

117 тисяч доз вакцини Comirnaty проти COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech, які прилетіли сьогодні в Україну, використають для педагогів та іноземних дипломатів, повідомляє Деловая столица.

Це перша партія цієї вакцини, яку закуповують державним коштом через міжнародну агенцію Crown Agents.

Усього до кінця цього тижня в країну доставлять 167 310 доз цього препарату.

Вакцину з цієї партії використають для щеплення працівників сфери освіти, осіб з першого та другого етапу, зокрема медиків, які не щепилися раніше, військовослужбовців Збройних сил України, співробітників структур державної безпеки та представників іноземних дипломатичних установ в Україні.