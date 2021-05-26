Німецька компанія BMW презентувала нову спортивну модель – M4 Competition Convertible з повним приводом xDrive. Автомобіль розширює лінійку "заряджених" версій від підрозділу М, повідомляє Обозреватель.

BMW M4 Competition Cabrio xDrive отримав у своє розпорядження форсований бітурбомотор 3.0 (510 к.с., 650 Нм), який працює з 8-ступінчастим "автоматом" та повним приводом M xDrive.

BMW M4 Competition Convertible пропонується виключно у повноприводному виконанні. Джерело: press.bmwgroup.com

На відміну від родинних седана та купе для "зарядженого" кабріолета буде доступна виключно повноприводна трансмісія M xDrive з активним диференціалом Active M Differential. Водій може самостійно вибрати один з трьох режимів роботи системи: 4WD, 4WD Sport та 2WD. В останньому випадку привід здійснюється на задні колеса.

Для новинки підготували ексклюзивні кольори та матеріали обробки. Джерело: press.bmwgroup.com

У порівнянні з купе відкрита версія трохи важче – 1920 кг (+145 кг). Для забезпечення безпеки та стабільності на дорозі днище кабріолета посилено додатковими розпірками. В якості опції можна замовити пакет M Race Track, який включає полегшені крісла з вуглепластиковим каркасом, карбоно-керамічні гальма та ковані колісні диски. Все це дозволяє "скинути" 25 кг.

Салон BMW M4 Competition Convertible. Джерело: press.bmwgroup.com

Новинка здатна розганятися до першої "сотні" за 3,7 секунди, а максимальна швидкість традиційно обмежена на позначці 250 км/год. З опціонним пакетом M Driver's електронний "ошийник" розпустять до 280 км/год.

BMW M4 Competition Convertible розганятися до першої "сотні" за 3,7 секунди. Джерело: press.bmwgroup.com

Виробництво BMW M4 Competition Convertible стартує у липні нинішнього року. Вартість у Німеччині з урахуванням місцевих податків – від 98500 євро.