Багато людей не уявляють свій сніданок без вівсянки, адже ця каша є джерелом клітковини й складних вуглеводів, а також в її складі багато корисних речовин. Але попри це вівсянка може нашкодити здоров'ю, повідомляє Коментарі.

Американський дієтолог Роксолана Есан розповіла, що ця улюблена багатьма каша може посилити проблеми зі здоров'ям тим, у якого є захворювання шлунково-кишкового тракту, наприклад, синдром подразненого кишківника. Вона складається з великої кількості рослинних волокон, які можуть спровокувати здуття живота, часто супроводжується відчуттям розпирання, переповненості, а також больовими відчуттями.

Але вівсяна каша може бути не корисна і для здорових людей, якщо її неправильно приготувати. Каша з молоком буде містити насичені жири, а різні топінги (мед, сироп, варення) роблять страву більш калорійною, а це погано відіб'ється на вашій талії й може спровокувати інші проблеми зі здоров'ям.

А ось від каш швидкого приготування і зовсім необхідно відмовитися, тому що за словами дієтолога, в них немає ніякої користі. Такі каші містять багато цукру та інших добавок, які негативно впливають на організм.

Плюс до всього, експерт радить робити сніданок максимально різноманітним. До вівсянки можна додати свіжих фруктів, які є джерелом вітамінів і корисних речовин.