НКРЕКУ заборонила імпорт електроенергії з РФ і Білорусі

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ), на засіданні в середу обмежила доступну пропускну здатність для імпорту електроенергії в Україну з боку держав, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства (Росія, Білорусь), до 0 МВт до 1 жовтня 2021 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми приймаємо це рішення з ініціативи міністра енергетики Германа Галущенко, який звернувся до нас з таким проханням. При цьому ми згадуємо і наш досвід, і цю зиму, і згадуємо про баланс інтересів, тому що ми також думаємо і про споживачів, і про те , що теоретично припинення імпорту як ринкового механізму може призводити і до зловживань і маніпуляцій на ринку", - сказав голова НКРЕКУ Валерій Тарасюк.

Він не виключив, що НКРЕКУ, швидше за все, продовжить обмеження пропускної здатності перетинів ліній електропередач між Україною і Росією і Білоруссю і після 1 жовтня.

НКРЕКУ відповідною постановою прийняла рішення анулювати результати річних аукціонів, на яких було розподілено пропускну здатність на 2021 рік у частині міждержавних зв'язків між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства (Росія і Білорусь). Регулятор також доручив оператору системи передачі відшкодувати переможцям аукціонів кошти, сплачені за пропускну здатність, розподілену на річних аукціонах.