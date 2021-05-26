У Порошенка пояснили, чому політика не можна вважати олігархом

Згадки прізвища Петра Порошенка у переліку українських олігархів є наслідком особистої неприязні до нього з боку чинного президента Володимира Зеленського. Так вважають у пресслужбі п’ятого президента, а нині очільника “Європейської солідарності, повідомляє Радіо Свобода.

“Вочевидь, з точки зору Зеленського, олігархами є ті, хто не подобається йому особисто і, безумовно, Порошенко у цьому списку знаходиться на першій позиції. Зеленський шукає будь-які зачіпки, аби позбутися Порошенка як лідера найпотужнішої проєвропейської опозиційної партії і накласти заборону на його політичну діяльність. Усі потуги Офісу президента створити образ Порошенка як олігарха – безпідставні й спричинені лише бажанням Зеленського позбутися опозиції та збудувати в країні авторитарний режим”, – пояснили у пресслужбі Порошенка.

За словами речників Порошенка, він є “першим і поки що єдиним українським політиком, який свій бізнес передав в управління всесвітньо відомій компанії з бездоганною репутацією” , а його бізнес-активи утримують лідерські позиції на ринку “завдяки успішному менеджменту та високоякісній продукції” .

“До початку політичної діяльності Порошенко досяг певних вершин у бізнесі, але жоден з його активів не був отримано шляхом приватизації. Компанії, створені Порошенком, ніколи не мали та не мають монопольного статусу на жодному з ринків. Вони не користувалися пільгами з державного бюджету чи доступом до природних ресурсів, не здійснювали і не здійснюють тіньового політичного впливу”, – зазначили речники лідера “Європейської солідарності”.

Законодавчу ініціативу Зеленського щодо позбавлення олігархів впливу у Порошенка розцінюють як “пряму загрозу для засад європейської демократії в Україні” .

“Заяви Зеленського прямо свідчать: з усіх активів його найбільше цікавлять медійні. Зеленський прагне змін у структурі медіаактивів, що дозволить їх поставити під його тотальний особистий контроль, як у Лукашенка чи Путіна. До речі, Путін побудову диктатури в Росії розпочав із “боротьби з олігархами” та взяття під державний контроль усіх телеканалів”, – стверджують у пресслужбі лідера “Європейської солідарності”.

При цьому у Порошенка наголошують на важливості зменшення впливу великого бізнесу на ухвалення бюджетних та політичних рішень і пропонують це робити через системні зміни антимонопольного та антикорупційного законодавства.

Окрім того, речники Порошенка зазначають, що саме за його президентства низка українських олігархів частково втратили свій вплив.

“Фірташ втратив газові контракти з Росією. Ахметов був змушений повернути “Укртелеком”. А банк Коломойського (на шахрайські схеми якого дивилися крізь пальці усі попередні президенти, починаючи з Кравчука) було націоналізовано, чим врятовані гроші десятків мільйонів клієнтів. Щоб помститися, Коломойський і запустив політичний проєкт “Слуга народу”, Зеленський став президентом саме на гроші олігарха Коломойського, вкрадені у вкладників “ПриватБанку”, які виводилися в тому числі й на офшорні рахунки “95 кварталу”, – зазначили речники лідера “Європейської солідарності”.

Станом на 2021 рік статки Порошенка оцінюють у 1,6 мільярда доларів, що робить його сьомим в українському списку Forbes.

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