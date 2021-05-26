Лопес висміяв Ломаченко і пообіцяв нокаут в реванші

Американський боксер Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) пообіцяв нокаутувати Василя Ломаченка (14-2, 10 КО) в реванші, якщо такий відбудеться. Так абсолютний чемпіон світу відреагував на слова українця щодо нічиєї в поєдинку 2020 року, повідомляє Обозреватель.

В інтерв'ю Fight Hub TV Лопес заявив, що у нього заява Ломаченка викликала сміх. На думку американця, бій з українцем був неймовірно корисним для нього.

"Я можу тільки посміятися з цього. Як на мене, це людина, яка ніколи не мирилася з поразками. Раніше він ніколи не програвав, тим більше так, як мені. З огляду на те, що я зробив і як його побив, Ломаченко залишився в минулому. Зрештою, я забрав у нього серце. Навіть якщо ми проведемо ще один бій, цього разу я його нокаутую. І це не просто розмови. Поєдинок з бійцем такого калібру, як він, підняв мене на інший рівень" , – сказав Теофімо.

Нагадаємо, поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між Ломаченком і Лопесом відбувся в жовтні минулого року і завершився перемогою американця одноголосним рішенням суддів.