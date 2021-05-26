Полуниця: як визначити нітрати

Вчені виявили, що полуниця активізує в нашому організмі білок Nrf2, що збільшує вміст антиоксидантів в крові: вони захищають організм від руйнівного впливу шкідливих для здоров'я вільних радикалів. Ягоди також містять фізетін, прекрасно стимулює роботу мозку. Але як бути з нітратами, повідомляє Новое время.

На самому початку сезону є ризик, що в ягодах багато нітратів - про це може сигналізувати їх темний колір. «Здорова» ягода яскраво-червоного відтінку, з зеленим свіжим хвостиком.

Якщо в районі хвостика ягода зелена або занадто світла - її зростання штучно стимулювали за допомогою хімії. Чим слабкіше запах, тим вище ймовірність наявності нітратів. До речі, сліди ягідного соку на упаковці - нормально, а ось якщо вона абсолютно суха, це повинно насторожити.

Кращий спосіб убезпечити себе від небажаних компонентів в зелені, ягодах, овочах і фруктах - придбати нітратоміри. Прилад легкий та компактний, так що його можна носити з собою і використовувати на ринку або в супермаркеті.

Класичний спосіб позбутися від нітратів - опустити ягоди на 1-2 години в трохи підсолену холодну воду. Зазвичай нітрати накопичуються у хвостика плода тому, якщо є сильні сумніви з приводу якості, чверть ягоди можна просто відрізати.