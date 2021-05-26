У штабі Тихановської заявили про підготовку до нової хвилі протестів
Офіс екскандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської, координаційна рада, народне антикризове управління, штаб експретендента на пост президента Валерія Цепкала та інші представники білоруської опозиції заявили про підготовку до нової активної фази протестів, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми самі, білоруси, маємо зробити все можливе, щоб звільнити політичних в'язнів, припинити насильство й провести чесні вибори. Ми маємо діяти – вікно можливостей відкрите. Чекати більше нічого – терор треба зупинити раз і назавжди. Ми починаємо готуватися до нової активної фази протесту", – йдеться в оприлюдненому в середу повідомленні Telegram-каналу Тихановської.
Як зазначили автори, опозиція єдина
"в оцінці того, що в результаті бездумних дій нелегітимного режиму Білорусь перетворилася на "чорну пляму" на світовій мапі".
"Режим на межі тотальної ізоляції – як ніколи раніше. ЄС, США, Велика Британія, Японія, Канада та інші країни вже діють і роблять усе можливе, щоб допомогти нам, білорусам", – йдеться в повідомленні.
Згідно з інформацією, опозиція зібралася на екстрену зустріч демократичних сил, де обговорила посилення міжнародного тиску й конкретні заходи у відповідь на дії Лукашенка, контакт із чиновниками всередині Білорусі,
"нарощування структури партизанського руху всередині Білорусі", проєкт амністії та реабілітації учасників протестів.