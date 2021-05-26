У Білорусі журналістці погрожують арештом її родичів

Режим Олександра Лукашенка погрожує журналістці каналу Белсат Аріні Малиновській арештом її родичів, щоб змусити її повернутися до Білорусі, повідомляє Новое время.

З ведучою програми "Чесно кажучи" зв’язався слідчий, який вимагав, щоб вона прибула до РВВС.

Дзвінок був з номера чоловіка її сестри Валентина, якого вивезли з будинку разом з другом, який перебував у нього у той час. При цьому Малиновську попередили, що мають намір також затримати і її бабусю та дідуся.

Фото: Белсат

Після цього їй зателефонував вже сам Валентин, який сказав, що "все серйозно".

За словами чоловіка, у нього питають, коли вона зможе приїхати та заявляють, що "не відчепляться ні від нас, ні від батьків, ні від сім'ї".

"Проти Аріни, каже Валентин, нібито хочуть тільки провести перевірку у адміністративній справі - матеріал йому показали слідчі. Чому його везуть в Окрестино, він не знає і не хоче питати", — розповіли колеги ведучої.

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