Польща висловила побоювання щодо "Північного потоку-2"
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький побоюється, що газопровід "Північний потік-2" стане "інструментом шантажу" з боку Російської Федерації. Він сподівається, що позиція США дозволить зупинити будівництво газопроводу, повідомляє РБК-Украина.
Він зазначив, що дискусія щодо загроз з боку РФ буде продовжена на червневому саміті ЄС.
"Я підкреслюю з особливою силою, наскільки цей інструмент є небезпечним у масштабах Європи, а також у масштабах усього світу. Я все ще сподіваюся, що американська позиція також призведе до того, що цей газопровід не буде добудований. Це важливо, тому що він може бути інструментом шантажу", - підкреслив Моравецький.