Польща висловила побоювання щодо "Північного потоку-2"

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький побоюється, що газопровід "Північний потік-2" стане "інструментом шантажу" з боку Російської Федерації. Він сподівається, що позиція США дозволить зупинити будівництво газопроводу, повідомляє РБК-Украина.

Він зазначив, що дискусія щодо загроз з боку РФ буде продовжена на червневому саміті ЄС.