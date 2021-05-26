В Україні розкуповують квитки на автобуси до Білорусі

Заборона авіасполучення з Білоруссю спровокувала в Києві ажіотаж на купівлю автобусних квитків, повідомляє Андрій Павловський.

З 0:00 26 травня діє заборона на перельоти в північну країну, що підвищило попит на автоперевезення. Квитки на сьогоднішні автобусні рейси з Києва до Мінська або у зворотному напрямку вже розкуплені. Небагато залишилося на завтрашні й післязавтрашні рейси, і дещо великий запас квитків – на 29 травня.

Як розповіли в кол-центрі одного з найбільших національних перевізників, якщо зазвичай в Білорусь здійснюються три рейси на тиждень, то з 28 травня автобуси курсуватимуть щодня.

Скриншот: Infobus