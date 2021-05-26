Вірменія звинуватила Азербайджан у збройному посяганні на свою територію

Міністерство закордонних справ Вірменії назвало дії Азербайджану "відкритим збройним посяганням" на свою територію після прикордонного інциденту із загибеллю військового, повідомляє Українська правда.

Заяву оприлюднили у зв’язку із загибеллю в перестрілці біля кордону з Азербайджаном вірменського солдата.

"Ми рішуче засуджуємо відкрите збройне посягання на суверенну територію Вірменії, країни-члена ООН, що є порушенням норм міжнародного права", – заявили в МЗС.

У комюніке наголошують, що Азербайджан відмовляється відвести свої сили з території Вірменії, що призводить до подальшого загострення.

"Ведення Азербайджаном бойових дій на суверенній території Вірменії дає Вірменії право вживати необхідних адекватних заходів для захисту свого суверенітету і територіальної цілісності та безпеки населення", – наголошують у тексті.

Зазначивши, що Азербайджан пояснює свої дії у Вірменії поширенням інформації, що не відповідає дійсності, МЗС Вірменії додає, що вірменська сторона готова до міжнародного розслідування з метою з’ясувати обставини фатального інциденту.

25 травня Міноборони Вірменії повідомило про загибель військового у прикордонному районі біля села Верин Шоржа Гегаркунікської області, після того як військові Азербайджану здійснили постріли у напрямку вірменських позицій і почалася перестрілка.

Офіційний Баку заявив, що не має відношення до загибелі вірменського військового і це був нещасний випадок.

Новий виток загострення між Вірменією та Азербайджаном почався 12 травня. Глава уряду Нікол Пашинян заявив, що військові Азербайджану перетнули кордон в районі озера Севліч та заглибилися на територію Вірменії на 3,5 км. Прем’єр назвав це "диверсійним просуванням" .

В МЗС Азербайджан своєю чергою заявили, що армія Азербайджану займає свої позиції, визначені угодою про припинення вогню від 10 листопада 2020 року, які раніше були недоступні через несприятливі погодні умови.