Штрафу за "евробляху" не уникнути навіть при здачі на запчастини

В Україні не уникнути штрафу за не розмитнення автомобіля на європейських номерах, навіть якщо здати його на запчастини. Зробивши це, після 15 листопада 2021 року, коли закінчиться термін на розмитнення, все одно призначать адміністративне стягнення у розмірі 170 тисяч гривень, повідомляє Обозреватель.

Штрафу не можна буде уникнути, навіть якщо власник "євробляхи" не особисто ввозив авто, але при тому купляв страховку на машину. Про це iнформує організація "Авто Євро Сила"﻿ на своїй сторінці на Facebook.

"Перше, що потрібно знати, це митний режим. Якщо авто ввозили особисто ви в митному режимі транзит, чи тимчасове ввезення (консульський облік) – здавши "євробляху" на розборку ви, з 15.11.21 року отримаєте митний штраф 170 тис. грн" , – повідомили в "Авто Євро Сила".

Навіть якщо не ви ввозили авто, але купували страховку на автомобіль, то інформація зі страхової компанії про вашу експлуатацію автомобіля передана до митних органів. Тому, після закінчення строку на розмитнення – 15 листопада 2021 року, митниця може викликати вас для уточнення інформації, з якою метою ви купували страховку, та може скласти протокол на 170 тис. грн.

Крім того, якщо ви на машині з європейськими номерами мали поліцейські штрафи, або були у ДТП, інформація про вас, як особу, яка експлуатувала такий автомобіль, поліцією була передана на митницю. Тому у разі не розмитнення автомобіля, чи не вивезення до 15 листопада, митниця випише штраф у розмірі 170 тис. грн.